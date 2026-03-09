La déclaration forte d'Adrien Rabiot sur son aventure marseillaise

La déclaration forte d'Adrien Rabiot sur son aventure marseillaise

À nos actes manqués. Dans un long entretien accordé à la revue italienne Undici , Adrien Rabiot a notamment abordé sa passion pour le football, sa trajectoire au Paris Saint-Germain et à la Juventus et enfin son année passée sous les couleurs olympiennes.

Cavallo Pazzo in campo, leader misurato fuori: così Adrien Rabiot si è preso il Milan, dove ha ritrovato il suo vecchio allenatore Massimiliano Allegri. Lo abbiamo intervistato a pochi giorni dal derby contro l’Inter. Qui il preorder della rivista:https://t.co/cImq7DuHC9 pic.twitter.com/BJ9iCvmZ6K…

LB pour SOFOOT.com