La déchéance de Fabian O'Neill

Fabian O'Neill était le joueur le plus fort que Zinédine Zidane ait vu jouer. Mais le problème, c'est qu'il aimait trop l'alcool, le jeu, les filles et autres gourmandises. L'ancien international uruguayen, devenu semi-vagabond qui survivait en vendant des fruits et légumes, est décédé à 49 ans.

Vidéo

Cinq petits ponts à Gattuso dans le même match

La scène se passe en 2002 à Busan, à la sortie d'un funeste match nul entre la France et l'Uruguay qui scelle quasiment l'élimination des tenants du titre. Alejandro Balbi, membre de la délégation céleste, croise Zinédine Zidane et lui demande une photo. Zizou désigne alors Fabian O'Neill, milieu international uruguayen et dit à Balbi : "" Avant de donner l'accolade à celui qu'il a côtoyé un an plus tôt à la Juventus. Car de l'aveu même de Zidane, "" O'Neill est le joueur le plus fort avec qui il ait joué. Des années plus tard, alors que Zizou soulevait des Ligues des Champions avec le Real Madrid, O'Neill, lui, était le plus souvent solidement accoudé au comptoir du bar La Nueva Lata à Paso de Los Toros, sa ville natale. Ruiné et alcoolique.Comment peut-on en arriver là ? C'est la question à laquelle ont répondu deux journalistes uruguayens qui ont publié une biographie de l'homme intitulée(Jusqu'à la dernière goutte), qui raconte la déchéance d'un des joueurs les plus doués de l'histoire du football national et s'est vite converti en best-seller du côté de Montevideo. Si l'histoire d'O'Neill a tant séduit, c'est que tout Uruguayen qui l'a vu briller avec la sélection ou sous le maillot du Nacional a cette sensation amère que sans tous ses excès, Fabian aurait probablement été l'un des plus grands joueurs de l'histoire du pays.À Cagliari aussi, on aime énormément O'Neill. En Sardaigne où il évolue pendant quatre ans (1996-2000), il devient le "", un joueur brillant. Et si les supporters du club, connaissant son penchant…