La date de la prochaine liste des Bleues est connue

De retour au château, et on ne parle pas de la StarAc. Laurent Bonadei dévoilera sa prochaine liste le mercredi 18 novembre prochain à 14heures . Comme les Bleues sont déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2027 qui se tiendra au Brésil, les prochaines joutes seront amicales. La bande de Melvine Malard se rendra à Nancy le 27 novembre pour défier le Venezuela avant de recevoir le Maroc le 5 décembre à Montbéliard. Une autre rencontre aurait dû se tenir le 1 er décembre, mais elle n’aura pas lieu car aucun n’adversaire n’a été trouvé.

Un programme chargé en 2027

En 2027, l’équipe de France aura de quoi se tester. Avant de s’envoler pour le Mondial, dont le tirage au sort se produira le 11 décembre prochain, les joueuses de Laurent Bonadei disputeront six matchs de Ligue des nations contre l’Angleterre, le Portugal et l’Autriche, répartis en février, en avril et en juin.…

SW pour SOFOOT.com