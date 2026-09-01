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La date de la première liste de Zidane est connue
information fournie par So Foot 01/09/2026 à 19:52
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La date de la première liste de Zidane est connue

La date de la première liste de Zidane est connue

Fumée blanche, abemus Zidane ! La date de la première liste de Zinédine Zidane sélectionneur est connue. Le nouveau coach de l’équipe de France dévoilera les 26 premiers noms de son mandat le vendredi 18 septembre prochain . Estéban Lepaul, Matthieu Udol et les autres seront appelés à 18 heures, au siège de la FFF. ZZ y tiendra une conférence de presse pour expliquer ses choix. Un week-end de championnats nationaux se tiendra les 18, 19 et 20 septembre.

Les Bleus joueront contre la Turquie, la Belgique (deux fois) et l’Italie les 25, 28 septembre, 2 et 5 octobre prochains pour le compte de la Ligue des nations. Les quatre matchs débuteront à 20h45. À noter que l’intégralité du staff de Zinédine Zidane sera communiquée le mardi 15 septembre. Plusieurs noms ont déjà fuité, comme le préparateur physique Grégory Dupont, l’entraîneur des gardiens Fabien Barthez, ou encore le fidèle adjoint David Bettoni.…

UL pour SOFOOT.com

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