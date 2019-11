La danse de Flamengo

Flamengo ne pouvait pas rêver meilleur week-end. Vainqueur de la Copa Libertadores, le club brésilien a appris dans la foulée qu'il remportait le championnat après la défaite de Palmeiras. De quoi terminer en beauté une saison qui avait débuté par un drame.

Le retour de Gabigol

Sur le toit de leur bus impérial, les joueurs et le staff de Flamengo tentent de se frayer un chemin dans les rues de Rio de Janeiro où des milliers de gens se sont réunis pour célébrer la victoire en Copa Libertadores. Un titre obtenu de manière héroïque contre River Plate, avec deux buts inscrits dans les arrêts de jeu par Gabriel Barbosa , qui ont permis de renverser la situation (2-1) et d'offrir à Flamengo sa seconde Copa Libertadores, après celle remportée en 1981. Soit une éternité. De quoi expliquer les scènes de liesse dans les rues de Rio. Et alors que les joueurs prennent le micro un à un pour chanter avec les supporters, la fête prend une nouvelle ampleur. Car à 440 kilomètres de Rio de Janeiro, à São Paulo, Palmeiras s'incline face à Grêmio (1-2), offrant alors le titre de champion du Brésil à... Flamengo, après dix ans de disette. De quoi rendre la fête encore un peu plus folle. Des festivités teintées d'émotion puisque chaque joueur et chaque supporter dun'oublient pas de dédier ces deux victoires au "". Le nom du centre d'entraînement de Flamengo qui a brûlé en début d'année faisant dix morts, dont six jeunes du clubs âgés de 14 à 17 ans.C'est donc avec cette envie de rendre hommage aux victimes que les joueurs de Flamengo se sont battus toute la saison. Mais ce qui anime surtout cette équipe duest un esprit de revanche. À l'image du nouveau héros Gabriel Barbosa. Annoncé comme un futur crack après ses débuts à Santos et sa victoire aux Jeux Olympiques avec le Brésil en 2016, Gabigol a vite déchanté une fois arrivé en Europe. Que ce soit à l'Inter - à qui il appartient toujours après avoir été recruté 30 millions d'euros - ou au Benfica Lisbonne où il est prêté une première fois. Avec, à chaque fois, la même place dans l'équipe : assis