La curieuse analogie d'Amorim avec le Milan

Il plane à 10 000. Interrogé sur la situation du Milan, qu’il dirige depuis l’intersaison, Ruben Amorim a dégaine une curieuse analogie en conférence de presse. « Nous devons progresser à chaque entraînement. J’aimerais que mes joueurs le comprennent : c’est comme quand tu as un accident en avion, a d’abord déclaré l’ancien coach de Manchester United , Tu apprends quelque chose… » Avant d’esquisser un sourire, probablement gêné quand il s’est rendu compte qu’on était le… 11 septembre, jour de commémoration des attentats qui avaient touché New York. « Ce n’est pas une bonne comparaison , a-t-il enchaîné . Mais vous voyez ce que je veux dire. Quand quelque chose tourne mal, nous absorbons toutes les informations et nous les mettons en place à l’entraînement. »

Par ailleurs, Ruben Amorim a affirmé, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport , que « le talent ne faisait pas tout » . « Il faut aussi de l’agressivité et de la passion. » Le Milan affronte la Lazio ce samedi (coup d’envoi à 18 heures) pour le compte de la quatrième journée de Serie A. En cas de victoire, les Rossoneri prendraient provisoirement la tête du Championnat.…

UL pour SOFOOT.com