La curieuse analogie d'Amorim avec le Milan
Il plane à 10 000. Interrogé sur la situation du Milan, qu’il dirige depuis l’intersaison, Ruben Amorim a dégaine une curieuse analogie en conférence de presse. « Nous devons progresser à chaque entraînement. J’aimerais que mes joueurs le comprennent : c’est comme quand tu as un accident en avion, a d’abord déclaré l’ancien coach de Manchester United , Tu apprends quelque chose… » Avant d’esquisser un sourire, probablement gêné quand il s’est rendu compte qu’on était le… 11 septembre, jour de commémoration des attentats qui avaient touché New York. « Ce n’est pas une bonne comparaison , a-t-il enchaîné . Mais vous voyez ce que je veux dire. Quand quelque chose tourne mal, nous absorbons toutes les informations et nous les mettons en place à l’entraînement. »
Par ailleurs, Ruben Amorim a affirmé, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport , que « le talent ne faisait pas tout » . « Il faut aussi de l’agressivité et de la passion. » Le Milan affronte la Lazio ce samedi (coup d’envoi à 18 heures) pour le compte de la quatrième journée de Serie A. En cas de victoire, les Rossoneri prendraient provisoirement la tête du Championnat.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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