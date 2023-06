information fournie par So Foot • 06/06/2023 à 10:06

La culture, un autre fondamental pour les apprentis footballeurs

Ce jeudi s’est tenue la première édition du Festival Open Football Club du Fondaction du football, sous l’égide de la FFF. Les jeunes de 9 centres de formation et pôle Espoirs ont présenté leurs projets artistiques et culturels. Retour sur les initiatives des apprentis footballeurs et footballeuses.

« C’est bien, le foot, mais le mieux, c’est d’avoir plein de cordes à son arc, être formé à ce qu’est la vie en général, et notamment la vie artistique et culturelle » , lance Guillaume Naslin, délégué général du Fondaction, dans son discours d’introduction. Trois larges écrans de projection et des rangées infinies de sièges qui se remplissent petit à petit. Le jury s’installe composé, entre autres, de Patrick Braouzec, président du Fondaction, Laura Georges, secrétaire générale de la FFF, l’arbitre Clément Turpin ou encore l’animatrice Isabelle Giordano. Puis, les lumières s’éteignent dans le grand auditorium du siège de la FFF à Paris, là où Didier Deschamps a pris pour habitude de réciter les noms de sa liste. La cérémonie peut commencer.

Dans la peau d’un autre

Cinquante-huit jeunes du pôle Espoirs de Castelmaurou (Haute-Garonne) ont mené des actions sociales en faveur des Restos du cœur, de personnes âgées et de personnes en situation de handicap, le tout restitué sous la forme d’une capsule vidéo. Les apprentis footballeurs ont participé au dérush, au montage des images, composé la musique et écrit le texte. « La vie est un combat, penser qu’elle est facile vous fera tomber bien bas » , voilà pour le refrain d’un texte conscient prônant des valeurs humaines comme la solidarité, la fraternité et l’entraide. « L’objectif était de mettre en avant la différence comme une richesse au quotidien » , explique Julie Druart, référente socio-éducative. Le Grand Prix de la créativité artistique leur a été attribué sous un tonnerre d’applaudissements.…

Par Gnamé Diarra pour SOFOOT.com