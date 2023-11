La culture foot anglaise face à la culture foot française

Darren TULETT - 06.04.2009 - Amiens / Lens - 30eme journee de Ligue 2 - Stade de la Licorne - Amiens

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football , le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages. Un épisode, un invité, 45 minutes d'entretien, temps nécessaire pour redéfinir votre grille de compréhension.

Cela s’appelle rendre une invitation. Le commentateur et présentateur de beIN Sports Darren Tulett propose à Édouard Cissé de participer à son podcast Les Matchs de ma vie . Et de venir à So Press pour l’enregistrer. Qu’à cela ne tienne, Alternative Football profite de la présence du journaliste anglais dans son studio pour l’interroger à son tour sur son parcours et, à travers lui, le questionner sur les différences fondamentales dans le rapport au foot entre Britanniques et Français. Où il sera question de Brighton & Hove Albion FC, des séances de dédicaces des quatrièmes gardiens, de la méconnaissance profonde du foot français en Angleterre , de faux CV, mais aussi des petites Françaises.

La culture foot 🇬🇧 vs la culture foot 🇫🇷 !…

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com