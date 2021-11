La cryptomonnaie Omicron s'envole depuis que l'OMS a baptisé du même nom le nouveau variant du Covid-19

Jusqu'ici inconnue, la monnaie numérique a atteint près de 700 dollars lundi matin, soit environ dix fois plus que deux jours auparavant.

Activité frénétique autour de la cryptomonnaie Omicron depuis que l'OMS a décidé de donner ce nom au nouveau variant du Covid-19. Alors qu'elle était jusqu'ici inconnue et stable ces dernières semaines, la monnaie numérique Omicron a atteint un plus haut à près de 700 dollars lundi 29 novembre matin, soit environ dix fois plus que deux jours auparavant, selon le site spécialisé CoinMarketCap. Le nom donné vendredi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au nouveau variant détecté en Afrique du Sud a vraisemblablement fait exploser la valeur de cette devise virtuelle, qui avait été créée début novembre par un acteur déjà présent dans l'univers des cryptoactifs.

Pour faciliter les débats publics sur les variants, l'OMS les nomme à l'aide du nom des lettres de l'alphabet grec (alpha, bêta, gamma, delta...), plus accessible à un public non scientifique et qui permet d'éviter de stigmatiser le pays où ce variant est initialement découvert. Sur leur site, les fondateurs de la cryptomonnaie Omicron ne font aucune référence au Covid-19. Ils expliquent espérer que leur actif "pourra fonctionner comme une monnaie capable de conserver son pouvoir d'achat indépendamment de la volatilité du marché" .

Lundi, la valeur de l'Omicron a rechuté à 152 dollars avant de remonter et de se stabiliser à 350 dollars vers 16h GMT (17h heure de Paris), selon CoinMarketCap, soit encore cinq fois plus qu'en fin de semaine dernière.

Début novembre, une autre cryptomonnaie avait connu un succès vertigineux, avant de s'effondrer : le "Squid coin" a été créé sur le thème de la série à succès Squid Game par des anonymes. De 0,7 dollar environ à son lancement le 21 octobre, l'unité est montée le 1er novembre jusqu'à 2.856 dollars, avant que s'écrouler à 0,003 dollar le lendemain. Les acheteurs ont par ailleurs découvert qu'ils ne pouvaient pas la vendre et encaisser leurs profits et les créateurs ont disparu des réseaux sociaux.