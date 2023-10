La croissance va ralentir en Asie de l'est et Pacifique prévient la Banque mondiale

La croissance de la région Asie de l'est et Pacifique va rester soutenue cette année et l'année prochaine, mais ralentir peu à peu, a annoncé lundi la Banque mondiale (BM) à l'occasion de la publication de ses prévisions semestrielles pour la région.

L'économie des pays de la région devrait progresser de 5% en 2023, avec un ralentissement observé sur le deuxième semestre, et descendre à 4,5% en 2024, anticipe la BM, qui relève notamment l'effet du ralentissement en Chine l'année prochaine.

Si la croissance reste élevée, il s'agit du plus faible rythme attendu depuis la fin des années 60, en dehors des périodes exceptionnelles telles que la pandémie, la crise financière asiatique à la fin des années 90 et le choc pétrolier dans les années 70.

Pour l'année en cours, la Chine continue de porter la croissance de la région, avec une croissance attendue de 5,1% alors que le reste des pays de la zone devraient voir leur croissance cumulée atteindre 4,6%.

Mais pour 2024, "l'amélioration des conditions externes viendra en aide de la croissance pour le reste de la région alors que la Chine sera confrontée à des difficultés intérieures persistance", ajouté l'institution dans son communiqué, citant notamment le niveau élevé d'endettement, la faiblesse du secteur immobilier ou encore des problèmes structurels, comme le vieillissement de la population.

Conséquence, la Banque anticipe désormais une croissance de 4,4% pour 2024, alors qu'elle attendait encore 4,8% en avril dernier.

"La région reste l'une des plus dynamiques du monde, même avec une croissance plus modérée. A moyen terme, le maintien d'une croissance élevée nécessitera des réformes afin de maintenir la compétitivité industrielle", a déclaré la vice-présidente de la BM pour la région Manuela Ferro, citée dans le communiqué.

La compétitivité des pays de la région reste en effet essentielle alors que leur croissance profite toujours d'un niveau élevé d'exportation, venant compenser la faiblesse de la demande intérieure.

La BM souligne notamment que le développement des services représente un relais de croissance pour ces économies encore largement tournées vers la production industrielle, ainsi qu'une diffusion plus marquée des technologies numériques.