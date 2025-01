Sur la plage de Valence, en Espagne le 5 juillet 2024 ( AFP / Jose Jordan )

La croissance économique espagnole a atteint 3,2% en 2024, grâce à une hausse des exportations et de la consommation, soutenue par le secteur touristique, selon une première estimation publiée mercredi par l'Institut national des statistiques (INE).

Ce chiffre, atteint à la faveur d'un quatrième trimestre solide (+0,8%), est légèrement supérieur aux prévisions du FMI et de la Banque d'Espagne, qui tablaient sur 3,1%. Il confirme le dynamisme de l'économie espagnole, à rebours de la plupart de ses voisins européens.

Dans ses prévisions envoyées fin 2023 à Bruxelles, le gouvernement espagnol avait parié sur 2% de croissance, en repli par rapport aux 2,7% de 2023. Il avait depuis révisé son objectif à la hausse, jusqu'à évoquer récemment une cible comprise entre 3,1% et 3,2%.

"Nous connaissons un moment économique magnifique, dans un contexte très complexe au niveau européen", avait déclaré mi-janvier le Premier ministre Pedro Sánchez, en saluant le chemin parcouru ces dernières années par l'Espagne, l'un des pays les plus affectés par la crise du Covid-19.

Après avoir fortement souffert lors de la crise financière de 2008, le PIB espagnol avait traversé un violent trou d'air en 2020 (-10,9%) en raison de l'impact de la pandémie sur le secteur touristique, qui pèse pour près de 13% de l'économie espagnole.

La quatrième économie de la zone euro a depuis remonté la pente, jusqu'à être placée en tête du classement 2024 des économies les plus performantes de l'OCDE par le magazine britannique "The Economist", devant l'Irlande et le Danemark.

Selon l'INE, la croissance espagnole a été tirée par les exportations, qui ont progressé de 3% en rythme annuel au quatrième trimestre, mais aussi par la consommation des ménages, qui a grimpé de 3,7% dans un contexte de ralentissement de l'inflation.

Ce dynamisme a été particulièrement marqué dans le secteur des services, où l'activité a progressé de 3,9%, sur fond de fréquentation touristique record - l'Espagne ayant accueilli l'an dernier 94 millions de visiteurs étrangers, selon l'exécutif.

"Le tourisme est un facteur important" mais ce n'est pas "le seul", avait précisé la semaine le ministre de l'Economie Carlos Cuerpo, en insistant sur l'apport positif du plan de relance européen mais aussi de l'immigration sur l'économie espagnole.

Ces différents facteurs devraient permettre à l'Espagne d'avoir "à nouveau une croissance forte et robuste" en 2025, sans doute "supérieure aux 2,4%" prévus par le gouvernement, a-t-il ajouté.