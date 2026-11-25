Au troisième trimestre, l'économie américaine a connu une croissance plus forte que prévu initialement, portée par la vigueur des dépenses de consommation et des investissements des entreprises dans l'intelligence artificielle.

Le produit intérieur brut (PIB) a progressé à un rythme annualisé de 4,3 % au cours du dernier trimestre, soit la plus forte progression enregistrée depuis trois ans, a indiqué le Bureau d'analyse économique du ministère du Commerce dans sa deuxième estimation du PIB du troisième trimestre. La croissance économique était auparavant estimée à 3,4 %.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que la croissance du PIB soit révisée à la hausse, à 3,5 %. L'économie avait progressé de 2,2 % au cours du trimestre d'avril à juin.

Cette révision reflète des réévaluations à la hausse des dépenses de consommation et des investissements des entreprises. La croissance des dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’économie, a été révisée à la hausse à 4,2 %, contre un taux de 3,8 % annoncé précédemment .

Ces dépenses sont principalement tirées par les ménages à revenus élevés, dont le patrimoine a été dopé par le marché boursier, avant la récente vague de ventes provoquée par l’IA. Un nombre de licenciements historiquement bas et un niveau modéré d’embauche aident également les autres ménages à maintenir leurs dépenses, même si les hausses salariales ont parfois été à la traîne par rapport à l’inflation. Les ménages épargnent également moins et puisent dans leurs économies.

Les dépenses des entreprises en équipements ont augmenté à un rythme de 21,8 %. Il s’agit d’une révision à la hausse par rapport au taux de croissance de 20,9 % estimé le mois dernier. Les investissements des entreprises ont affiché trois trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres, mais les économistes ont averti que cette tendance pourrait ralentir à mesure que les investisseurs examinent de près les valorisations des entreprises du secteur de l’IA.

Les ventes finales aux acheteurs privés nationaux, qui excluent les stocks, le commerce et les administrations publiques, ont accéléré à un taux de 5,8 %, le plus élevé depuis le deuxième trimestre 2021. Cet indicateur de la demande intérieure, suivi de près par les décideurs politiques, avait auparavant été estimé à une hausse de 4,9 %.

Les bénéfices issus de la production courante ont augmenté de 206,0 milliards de dollars au dernier trimestre, après une hausse de 384,0 milliards de dollars au trimestre d’avril à juin.

Du point de vue des revenus, l’économie a progressé de 4,4 % au dernier trimestre. Le revenu intérieur brut a augmenté de 2,3 % au deuxième trimestre. La moyenne du PIB et du RIB, considérée comme un meilleur indicateur de l’activité économique, a progressé de 4,4 % . La production intérieure brute a progressé de 2,2 % au cours du trimestre d’avril à juin.