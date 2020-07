La croissance du crédit aux entreprises s'accélère en mai (Banque de France)

Les crédits aux entreprises en France ont augmenté à la fin mai de 10,8% sur un an pour atteindre 1.140,3 milliards d'euros, a rapporté vendredi la Banque de France.

En avril, la croissance du crédit avait été de 8,2% sur un an.

L'augmentation est liée à l'utilisation par les entreprises du dispositif de Prêt garanti par l'Etat (PGE) mis en place par le gouvernement fin mars, dès le début du confinement, pour répondre à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques.

Au 3 juillet, les banques avaient accordé pour 109,3 milliards d'euros de PGE, tandis que les demandes pour ces prêts s'élevaient à 118,6 milliards d'euros, selon le ministère de l'Economie.

Par tailles d'entreprises, les crédits ont progressé sur un an de 13,3% pour les PME, de 6,6% pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de 13,9% pour les grandes entreprises, détaille la Banque de France.

La mise en place des PGE, dont le taux est de 0,25% ou de 0,50% la première année, a fait diminuer les taux d'intérêt moyens payés par les entreprises sur leurs emprunts.

Le taux moyen est passé de 0,78% en avril à 0,62% en mai pour les prêts inférieurs à un million d'euros et de 1,00% à 0,85% pour les prêts d'un montant supérieur, précise l'institution.

La croissance de l'encours de crédit est de 18% sur un an dans le commerce et la réparation de voitures et de motos, de 7% dans les activités immobilières et de 8,2% dans l'industrie, rapporte encore la Banque de France.