La croissance du crédit aux entreprises accélère encore en juin (Banque de France)

Les crédits aux entreprises en France ont progressé de 11,3% sur un an pour atteindre un encours total de 1.154,1 milliards d'euros à la fin juin, a rapporté mardi la Banque de France.

En mai, la croissance avait été de 10,8%. En avril elle avait été de 8,2%.

La croissance du crédit est portée notamment par les secteurs les plus affectés par la crise sanitaire. L'endettement grimpe ainsi de 27,1% à la fin juin dans le secteur de l'hébergement et de la restauration, de 16% dans la construction et de 15,9% dans le transport et l'entreposage.

Il augmente également de 21,4% dans le conseil et les services aux entreprises.

La croissance du crédit est particulièrement forte pour les PME avec 15,4%, contre 9,7% pour les entreprises de taille intermédiaire (entre 250 et 5.000 salariés) et 6,4% pour les grandes entreprises.

Les taux d'intérêt moyens de nouveaux crédits remontent en juin "car le poids relatif des prêts garantis par l'Etat (PGE) a moins pesé dans le mix des crédits mis en place par les banques", explique la Banque de France.

Les PGE ont un taux de 0,25% la première année pour les PME, et de 0,5% pour les entreprises réalisant plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, tandis que le taux moyen des crédits bancaires accordé aux entreprises était de 0,97% pour les prêts de moins d'un million d'euros et de 1,08% pour les autres.

La dette élevée des entreprises françaises est un handicap pour la relance car elle obère leur capacité d'investir.

La Banque de France a fait état il y a une semaine d'une très forte augmentation des demandes de crédits de trésorerie au deuxième trimestre et à l'inverse d'un recul des demandes de crédit d'investissement.