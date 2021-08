La croissance de la France au deuxième trimestre revue à la hausse par l'Insee, à 1,1%

L'Insee et le gouvernement tablent sur une croissance de 6% pour l'année 2021.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

La croissance s'annonce meilleure que prévu au deuxième trimestre. Le produit intérieur brut (PIB) de la France a ainsi augmenté de 1,1%, a indiqué mardi 31 août l'Insee, qui l'avait initialement estimé à 0,9%, après un premier trimestre stable.

L'acquis de croissance pour l'année 2021, à savoir le niveau qu'elle atteindrait pour l'ensemble de l'année si elle était nulle aux troisième et quatrième trimestres, est de 4,8%, a précisé l'Institut des statistiques. L'Insee et le gouvernement tablent sur une croissance de 6% pour l'année 2021. En 2020, le PIB français avait connu un recul historique de 8% à cause de la pandémie.

Le PIB du deuxième trimestre reste inférieur de 3,2% en volume à celui du quatrième trimestre 2019, avant la pandémie. L'écart était encore de 4,3% les deux trimestres précédents.

Les dépenses de consommation des ménages en hausse ainsi que le

Les dépenses de consommation des ménages, principale composante du PIB, ont progressé de 1% au deuxième trimestre marqué par le troisième confinement mais aussi par sa sortie à compter la mi-mai. Mais elles restent encore très en deçà de leur niveau d'avant-crise, à -5,9%.

La demande intérieure finale progresse de 1,2% et la formation brute de capital fixe, qui reflète l'investissement, augmente de 2,4% et dépasse pour la première fois le niveau d'avant-crise.

De son côté, le commerce extérieur a contribué négativement à l'évolution du PIB au deuxième trimestre, les importations croissant plus fortement (+1,7%) que les exportations (+1%).

L'Insee souligne enfin un fort rebond du revenu disponible brut des ménages, de 0,8%, sur le trimestre, notamment grâce à une accélération de la masse salariale de 1,1%, qui n'est plus qu'à -0,6% de son niveau d'avant-crise.