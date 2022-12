La Croatie prive le Maroc de la 3e place

La Croatie a terminé son Mondial sur une bonne note en battant le Maroc au Khalifa Stadium (2-1). Les Vatreni ont fait la différence en première période pour empocher la médaille de bronze, comme en 1998.

Croatie 2-1 Maroc

Code Josko, un monde sans danger

À défaut de ramener la coupe à la maison, lesreviendront avec une médaille. La Croatie s'est rappelée au bon souvenir de l'édition 1998 en remportant le match pour la troisième place contre le Maroc (2-1), trois semaines et demie après leur 0-0 en phase de poules . Restera donc l'image du sourire de Luka Modrić, victorieux pour son 19et dernier match de Coupe du monde - un total qui le situe à hauteur de Hugo Lloris, Manuel Neuer, Ronaldo ou Karl-Heinz Rummenigge.Brillant depuis le début du tournoi, Josko Gvardiol s'est illustré dans un registre jusque-là inédit pour lui, en marquant au bout d'une combinaison astucieuse : coup franc de Lovro Majer téléguidé vers Ivan Perišić, remise dans la course de Gvardiol, et but magistral d'un coup de casque imparable. Réponse immédiate des Lions de l'Atlas sur une autre phase arrêtée. Sur un coup franc de Hakim Ziyech, l'intervention manquée de Majer a fait les affaires d'Achraf Dari, qui a trompé Dominik Livaković de la tête, lui aussi. L'unique frappe cadrée des hommes de Walid Regragui durant le premier acte.

