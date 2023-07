La Croatie face à la prolifération des moustiques tigres

Croatia's programme coincides with increasingly dire warning from experts that global warming could make swathes of Europe more vulnerable to infectious diseases spread by mosquito bites ( AFP / DENIS LOVROVIC )

Une nuée de moustiques mâles stériles est lâchée à Zagreb dans l'espoir de combattre la prolifération en Croatie, due au changement climatique, de ces insectes vecteurs de graves maladies tropicales.

Ce lâcher de moustiques mâles stériles fait partie d'un projet pilote destiné à éradiquer les moustiques tigres, une espèce invasive pouvant transmettre des maladies contagieuses comme la dengue, la fièvre du Nil occidental, le Zika et le Chinkungunya.

Ce projet s'appuie sur une méthode qui utilise des moustiques mâles stérilisés, qui une fois relâchés dans la nature s'accoupleront avec des femelles, mais sans engendrer de progéniture.

L'expérience a été lancée en juin, avec le lâcher de 100.000 moustiques dans une zone à haut risque où les insectes profitent d'une végétation touffue pour se rassembler.

"Si nous relâchons un nombre suffisant de mâles stériles pendant un certain temps dans une zone, la population dans cette zone va décroître", expliqué à l'AFP Ana Klobucar, entomologiste de l'Institut d'enseignement de la santé publique de Zabreg, qui supervise le projet.

"C'est trop tôt pour dire si cela donnera des résultats, mais je suis content de voir qu'on ne se contente pas de pulvérisations" d'insecticides, confie à l'AFP un habitant de Zagreb, Kruno Lokotar.

Le projet recourt à la technique de l'insecte stérile (TIS), une méthode de lutte biologique utilisée depuis des décénnies pour combattre la prolifération d'insectes considérés comme nuisibles pour la santé ou l'environnement. Mais cette technique en est encore à sa phase d'expérimentation pour tester son efficacité contre les moustiques en milieu urbain.

La Croatie a commencé à expérimenter cette méthode en 2022 dans la péninsule d'Istrie (nord).

En 2023, un total de 1,2 million d'insectes stérilisés y seront relâchés au cours d'une période de trois mois, a déclaré à l'AFP l'entomologiste Nediljko Landeka de l'Institut régional de santé publique.

Les moustiques tigres semblent avoir proliféré en Croatie au cours des dernières années en partie en raison du changement climatique, un temps plus chaud offrant des conditions favorables à cette espèce.

Les mâles, rendus stériles en étant exposé à des rayonnements gamma, proviennent d'un laboratoire italien, et sont transportés jusqu'en Croatie dans des boîtes spéciales.

A leur réception, Mme Klobucar et ses assistants les sortent avec précaution des conteneurs en plastique où ils sont enfermés et les mettent dans des bols avant qu'il ne soient dispersés dans les jardins.

La présence du moustique tigre, originaire d'Asie, a été repérée pour la première fois en 2004 en Croatie après son arrivée en Europe à la fin des années 1970. Des experts ont émis l'hypothèse qu'ils sont parvenus en Europe en voyageant dans des pneus usés arrivés en Albanie en provenance de Chine.

As the mercury rises across the globe, the Asian Tiger mosquito is moving further north including in areas that were considered too cold for the species to thrive, including in Switzerland and Germany ( AFP / DENIS LOVROVIC )