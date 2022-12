La Croatie brise les rêves japonais

Séduisant en première période et devant à la pause, le Japon a été rejoint après l'entracte et a vu la Croatie s'imposer, comme souvent, aux tirs au but. Certaines histoires sont faites pour se répéter.

Japon 1-1 Croatie

Les samouraïs dribblent le boa

La dernière image aura donc été celle-ci : un supporter qui essuie ses larmes dans son écharpe alors que son joueur favori s'allonge sur la pelouse, les jambes découpées par une bande d'hommes qui ont vécu ses moments des dizaines de fois. Relevé par ses potes, Takumi Minamino a ensuite été écouter le discours de son sélectionneur, Hajime Moriyasu, pendant que Daizen Maeda, buteur plus d'une heure plus tôt, ne pouvait à son tour retenir le liquide lacrymal coulant sur ses joues. La bataille aura duré plus de 120 minutes, et à ce jeu, on le sait : en général, c'est la Croatie qui gagne.À droite, un boa constrictor qui ne vit que pour couper l'arrivée de sang dans les organes vitaux de ses proies et n'a jusqu'ici laissé s'échapper que des miettes. À gauche, une armée de samouraïs bleus qui n'est jamais aussi heureuse que lorsqu'elle voit ses assaillants enfiler des pantoufles. Et, sur le gazon, pas la moindre surprise. Le scénario de ce huitième de finale de Coupe du monde entre le Japon et la Croatie a en effet été conforme aux attentes. On a ainsi vu les Croates prendre le contrôle du ballon - ils l'ont eu 60% du temps - et les Japonais déployer méticuleusement leur 5-4-1 où Daizen Maeda a eu pour mission de tourner autour de Brozović là où la deuxième ligne de pression a cherché à barrer autant que possible l'accès au duo Modrić-Kovačić. Elle n'y est évidemment pas toujours arrivée, la fée Clochette de Zadar réussissant notamment à sortir une merveille d'ouverture de l'extérieur du droit vers Perišić peu avant la demi-heure de jeu, mais elle a été à la base de ce qui a sans doute été la meilleure mi-temps du Japon dans ce tournoi.Une mi-temps faite de pressings déjoués (merci Tomiyasu), de transitions offensives… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com