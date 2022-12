La Croatie brise le rêve brésilien

Malgré avoir ouvert le score dans la prolongation, le Brésil a été rejoint à quelques minutes du coup de sifflet final. Face à des Croates habitués aux tirs au but, les Brésiliens se sont plantés et sont éliminés du Mondial.

Croatie 1-1 (4-2, t.a.b) Brésil

Tirs au but réussis : Vlašić, Majer, Modrić, Oršić pour les Croates // Casemiro et Pedro pour les Brésiliens.

Tirs au but manqués : Rodrygo et Marquinhos pour les Brésiliens.

Contestés

On se demandait combien de temps allait-on attendre avant de voir une équipe rentrer franco dans sélection brésilienne. Réponse : en quarts de finale. Face aux Croates, premier sérieux adversaire qu'elle a croisé depuis le début du tournoi, lan'avait pas trop la tête à danser la samba. Et pour cause : Modrić & co ont cassé le rythme des Sud-Américains, surtout en première période. Traînés en prolongation, les Brésiliens pensait l'incroyable slalom de Neymar suffirait pour s'offrir la douzième demi-finale de leur histoire. Mais la Croatie a su arracher la séance de tirs au but, et à ce jeu-là, elle est injouable.Souvent trop respectée par ses adversaires depuis le début de la compétition, laest enfin tombée sur un os. Si le Brésil dégaine en premier avec une frappe de Vinícius Júnior, qui n'inquiète pas Dominik Livaković (5), les Croates sont ceux qui réussissent le mieux leur entame. Les copains de Luka Modrić se créent même la plus belle opportunité de ce premier acte lorsque Mario Pašalić est décalé à droite par Josip Juranović. Le joueur de l'Atalanta centre fort, mais ni Juranović, qui avait poursuivi son effort, ni Ivan Perišić ne parviennent à couper la trajectoire pour inquiéter Alisson (13). Pour voir lesjouer comme des Brésiliens, il faut attendre la 20minute et l'accélération de Vinícius, qui s'appuie sur Richarlison dans la surface. L'attaquant deslui remet et le Madrilène frappe à ras de terre, mais, heureusement pour