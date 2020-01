Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Croatie au bout du suspense Reuters • 24/01/2020 à 20:37









La Croatie au bout du suspense par Victor Gatinel (iDalgo) La première demi-finale de l'Euro a offert une opposition acharnée entre la Norvège et la Croatie. Après 20 minutes de prolongations, la nation des Balkans décroche son ticket pour la finale (29-28). A l'issue de la première période, les Croates mènent 12 à 10. Mais les hommes de Lino ?ervar craquent dans le 2e acte et voient revenir les Scandinaves (23-23). Johannessen inscrit un but en faveur de la Norvège à 30 secondes de la fin du temps réglementaire et envoie les deux équipes en prolongations. Dans les deux premières périodes de 5 minutes, les joueurs se rendent coup pour coup. Finalement la décision se fait après 79 minutes de jeu. Sagosen heurte la barre (78'30'') puis Johannessen, encore lui, frappe le poteau (79'30''). Sur un ultime contre à 5 secondes de la fin des joueurs aux maillots à damier, Musa trompe le gardien adverse et inscrit sans doute le but le plus important de sa carrière. La Croatie attend désormais de connaître son adversaire. L'Espagne et la Slovénie s'affrontent ce soir pour la dernière place en finale.

