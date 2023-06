information fournie par So Foot • 15/06/2023 à 00:00

La Croatie achève les Pays-Bas et s’offre la finale de Ligue des nations

Avec efficacité et caractère, la Croatie s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des nations en battant les Pays-Bas en prolongation au bout d'un match au scénario fou (2-4). Buteur et influent, Luka Modrić a été étincelant, comme souvent.

Pays-Bas 2-4 Croatie

Buts : Malen (33 e ) et Lang (90+5 e ) pour les Oranje // Kramarić (55 e , SP), Pasalic (73 e ), Petković (98 e ) et Modrić (116 e ) pour les Vatreni

Au terme d’un démarrage de Final Four de Ligue des nations accroché et surtout très indécis à Rotterdam ce mercredi soir, la Croatie a éteint les Pays-Bas après prolongation (2-4) pour rallier la finale. Dimanche, Luka Modrić et les Vatreni auront l’occasion de décrocher le premier titre de leur histoire.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com