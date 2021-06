La crise sanitaire a moins affecté que prévu les finances locales, selon la Cour des comptes

La crise sanitaire a moins affecté que prévu les finances des collectivités locales l'an dernier, même si elles se sont nettement plus dégradées pour les régions et les départements que pour les communes, indique mercredi un rapport de la Cour des comptes.

"En 2020, les finances locales ont été moins affectées par la crise que les comptes de l'Etat et de la sécurité sociale", observe le rapport sur "la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en 2020".

Selon la Cour des comptes, les pertes de recettes "ont été atténuées par la stabilité des produits de la fiscalité locale, ainsi que par les dispositifs de soutien exceptionnels de l'Etat", permettant ainsi aux territoires de "limiter l'ampleur de la dégradation".

La crise a toutefois interrompu "plusieurs années de contexte favorable" qui avaient permis aux collectivités d'augmenter leur épargne de près de 10 milliards d'euros en cinq ans.

L'impact est différent selon les collectivités. Les régions, qui ont porté secours comme l'Etat aux entreprises pour les aider à tenir le choc, ont connu une forte hausse de leurs dépenses d'investissement (+15%). Elles ont financé cet effort en plus que doublant le recours à l'emprunt (+131%).

Les départements, qui ont assumé une partie du coût social de la crise, ont également connu une hausse de leurs dépenses notamment pour le RSA, dont ils ont la responsabilité, qui a connu une hausse de 6,7% l'an dernier, les plus peuplés étant les plus affectés.

En revanche, la crise a moins touché les communes, même si l'impact est contrasté. Les grandes villes, qui ont dû faire face à des dépenses pour gérer la situation sanitaire et les cités touristiques, privées de revenus pendant les périodes de confinement, sont celles qui ont le plus pâti de la crise.