La crise s'accentue au Théâtre des quartiers d'Ivry

Le personnel, en grève mercredi 11 décembre, dénonce une « situation catastrophique » depuis l'arrivée du directeur Jean-Pierre Baro.

« Depuis un an, le Théâtre des quartiers d'Ivry est dans la tourmente [TQI]. » Ainsi commence le communiqué rédigé par « les salarié.e.s » du Centre dramatique national (CDN), rendu public mardi 10 décembre. Le malaise est lié à la présence de Jean-Pierre Baro à la tête du TQI. Nommé en juin 2018, le metteur en scène a pris ses fonctions en janvier 2019. Or, en septembre 2018, il était visé par une plainte pour viol déposée par une jeune femme, administratrice dans le spectacle vivant, pour des faits remontant à septembre 2011. Même si la plainte a été classée sans suite, en mars 2019, le climat n'a cessé de se dégrader.

Plusieurs réunions de crise ont eu lieu avec les tutelles - ministère de la culture, ville d'Ivry et département du Val-de-Marne -, mais le personnel du CDN (une vingtaine de permanents) estime que la réponse politique n'est pas à la hauteur. A une très large majorité, un préavis de grève a été voté pour la journée du mercredi 11 décembre : les salariés appellent à un rassemblement dans le théâtre à 19 heures.

Baisse de la fréquentation

Car « le TQI est en danger, la situation est catastrophique », lit-on dans le communiqué, qui alerte tout d'abord sur la baisse de la fréquentation. « Le public déserte nos salles. De nombreux artistes refusent de mettre les pieds au théâtre ou d'avoir affaire à sa direction. Les partenaires territoriaux se désengagent. Nous, salarié·e·s, sommes en souffrance morale et physique et nous ne tenons plus. »

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr