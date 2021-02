La crise du Covid-19 a profité au groupe Ebro Foods, propriétaire de Panzani et Lustucru

Grâce à la hausse des achats de pâtes et et de riz durant les confinements liés à la crise du Covid-19, le groupe agroalimentaire espagnol a vu son bénéfice net grimper de près de 36% en 2020.

La section pâtes du groupe Ebro Foods a vu son chiffre d'affaires enfler de 14,5% à 1,5 milliard d'euros en 2020. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Si bon nombres de secteurs ont subi la crise du Covid-19 de plein fouet, certains en ont profité. Alors que les paquets de pâtes s'arrachaient au supermarché durant les confinements mis en place à travers le monde, le groupe agroalimentaire espagnol Ebro Foods, propriétaire de Panzani et Lustucru, a vu son bénéfice net grimper de près de 36% en 2020.

La société a dégagé un résultat net de 192,4 millions d'euros au terme du "meilleur exercice de son histoire" , et ce malgré une forte hausse du prix des matières premières, indique le communiqué. Le chiffre d'affaires a grimpé de 15% sur un an, à 2,8 milliards d'euros.

"La pandémie a généré une importante hausse des ventes depuis le début du confinement (en mars) et durant tout le deuxième trimestre, pratiquement dans tous les pays dans lesquels nous opérons", résume Ebro, rappelant que la peur de manquer des consommateurs avait provoqué certaines semaines "des hausses de demande supérieures à 100%".

Dans la division riz, qui a vu ses ventes augmenter de 16% sur un an à 1,8 milliard d'euros, l'entreprise s'est même parfois retrouvée "au maximum de (sa) capacité productive" et n'a pas pu satisfaire toute la demande. La section pâtes a vu son chiffre d'affaires enfler de 14,5% à 1,5 milliard d'euros.

Pour pouvoir répondre à la demande, le groupe avait réorganisé ses usines en Europe, afin de fabriquer uniquement les variétés de riz et de pâtes les plus basiques , les plus demandées.

"Distribution de dividendes historiques"

Fin octobre, le groupe avait expliqué que l'impact positif de la pandémie continuait à se faire sentir même une fois les confinements levés, en raison d'un report de la consommation vers les supermarchés, dans lesquels les marques comme Panzani et Lustucru sont très présentes, au détriment de l'hôtellerie-restauration, à laquelle Ebro vend peu de produits.

Pour célébrer ces résultats "extraordinaires", le groupe va procéder à "une distribution de dividendes historique" d'un montant de 386 millions d'euros.

Ebro Foods promet également "le maintien de tous les emplois sans solliciter aucune aide gouvernementale".