La crise de 2008 a pesé durablement sur le pouvoir d'achat des Français, selon France Stratégie

La crise économique et financière de 2008 a pénalisé durablement le pouvoir d'achat des Français, selon une étude publiée jeudi par France Stratégie, qui s'intéresse à l'évolution du niveau de vie entre 2010 et 2019.

"Le ralentissement du pouvoir d'achat des années 2010, consécutif à la crise de 2008, a affecté toutes les classes d'âge", note l'organisme rattaché à la Première ministre.

"Pour les plus jeunes, cela s'est traduit par une moindre progression ; pour les plus de 55 ans, cela s'est traduit par une baisse" du pouvoir d'achat, ajoute France Stratégie, qui a suivi pendant une décennie l'évolution du niveau de vie de plus d'un million de Français âgés de 30 à 69 ans en 2010.

Dans cet échantillon, le revenu disponible "par unité de consommation" - l'indicateur de l'Insee qui appréhende le mieux les évolutions du pouvoir d'achat individuel - a progressé en moyenne de 5,4% sur la décennie.

Une progression nettement moins dynamique que la hausse du pouvoir d'achat de l'ensemble de la population française sur la même période, mesurée à 9,7% par l'Insee.

La hausse de 5,4% n'est qu'une moyenne, rappelle aussi France Stratégie. Au sein de son échantillon, les personnes âgées de 55 à 69 ans en 2010 ont vu leur pouvoir d'achat baisser de plus de 7% entre 2010 et 2019.

Le niveau de vie moyen des 55-64 ans (les mieux lotis en 2010) a chuté, passant d'environ 2.500 euros en 2010 à un peu plus de 2.300 euros neuf ans plus tard.

Les 65-69 ans sont eux passés d'un peu plus de 2.410 euros mensuels en moyenne à environ 2.240 euros.

A l'inverse, les quadragénaires de 2010 (40-49 ans) ont vu leur niveau de vie moyen augmenter de 15,4% sur la décennie, soit d'environ 300 euros.

Mais pour les cinq générations étudiées par France Stratégie, l'évolution du niveau de vie à compter de 2010 a de toute façon été moins favorable que celle connue par les mêmes cohortes d'âge entre 2000 et 2009.

Par exemple, les personnes âgées de 30 à 39 ans en 2000 ont vu leur pouvoir d'achat bondir de 20% en neuf ans, tandis que la cohorte 2010 des 30-39 ans n'a enregistré qu'une progression de 7% de son niveau de vie.

Pour expliquer les évolutions très différenciées d'une génération et d'un individu à l'autre, France Stratégie s'est intéressé à l'influence de trois facteurs sur le pouvoir d'achat: les variations de revenus, les changements dans la composition du foyer (enfants, mariage...) et le ratio entre impôts payés et prestations sociales reçues par les Français.

"En France, on insiste volontiers sur (...) l'impact des réformes fiscales ou sociales sur le pouvoir d'achat, mais notre analyse montre qu'entre 2010 et 2019, les effets +revenu+ et +famille+ sont d'une ampleur supérieure", souligne l'organisme.

"Une des grandes surprises, c'est que l'aspect fiscal a très peu joué sur la dynamique des niveaux de vie sur la période", insiste Clément Dherbécourt, du département Société et politiques sociales de France Stratégie.

"Certes, il y a eu une vague de hausses d'impôts importantes entre 2011 et 2014, mais cette hausse a été compensée par des baisses à peu près de même ampleur à partir de 2015", indique-t-il.

Autre conclusion: les enfants influencent nettement plus le pouvoir d'achat que le départ ou l'arrivée d'un conjoint.