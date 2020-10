"La crise a bon dos!" : les baisses d'impôts des entreprises font tiquer l'opposition

Promesse de Bruno Le Maire, l'allègement des impôts de production a été voté dans le cadre de l'adoption du Budget 2021. La gauche déplore un "cadeau" fait sans garanties.

L'Assemblée nationale (illustration) ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

La baisse des impôts de production des entreprises a mis l'Assemblée nationale sous tension jeudi, lors de l'examen du projet de budget 2021, avec le retour de la demande de "contreparties" écologiques et sociales. Les députés ont voté les articles 3 et 4 du projet de loi de finances en première lecture qui prévoient un total de 10 milliards de baisse, via la réduction de moitié de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), soit -7 milliards d'euros, et la baisse de moitié des impôts fonciers (CFE et TFPB) pesant sur les sites industriels (-3,3 milliards) .

Cette baisse était dans les tuyaux du gouvernement bien avant la crise, mais est présentée comme une mesure participant à la relance. Cet allègement est "salutaire et nécessaire" pour "toutes les entreprises", alors que le niveau élevé de ces impôts en France "empêche de relocaliser de l'emploi", a affirmé le rapporteur du budget Laurent Saint-Martin (LREM).

La question des contreparties demeure

Il s'agit d'une "vieille lubie" et "la crise a bon dos", a jugé la socialiste Christine Pires Beaune. "C'est avec ça que vous prétendez relocaliser? Vous nous prenez pour des crétins!", s'est récrié l'Insoumis François Ruffin, accusant le gouvernement d'être "complice d'Amazon, de Bridgestone, de Sanofi". Ce sont ces "grandes accusations" qui ont contribué à "la saignée industrielle dans notre pays", a pointé en retour le ministre de l'Economie sous les huées de la gauche.

Prioncipaux indicateurs économiques, prévisions du gouvernement pour 20210 et 2021 ( AFP / )

Pour le groupe EDS composé d'ex-"marcheurs", Emilie Cariou a évoqué un "chèque cadeau" de CVAE, profitant surtout aux plus grandes entreprises, selon elle. Le rapporteur et le ministre se sont inscrits en faux: la baisse des impôts profiterait pour 41% aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et à 33% aux PME et TPE. La droite a elle applaudi la mesure, déplorant cependant que l'"on reste au milieu du gué" avec la réduction seulement de moitié de la CVAE. Plusieurs élus d'opposition ont souligné le risque financier pour les collectivités, qui reçoivent la CVAE. Le gouvernement assure qu'il compensera "à l'euro près" et un amendement a été voté pour rassurer les régions.

Un peu plus tard, François Ruffin (LFI) a encore électrisé les débats en taxant les marcheurs de "carpettes" et de "paillassons" face à "Amazon et compagnie", avec des "cadeaux" aux "classes" les plus favorisées, à "vos familles". "A partir du moment où on insulte, ça ne s'appelle plus du débat", a rétorqué Laurent Saint-Martin (LREM). Il y a des "choses assez insupportables à entendre", a lancé le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt: "Je suis un fils d'ouvriers" qui étaient "plus souvent au chômage qu'au travail". La gauche et quelques élus de la majorité, dont Laurianne Rossi (LREM), ont à nouveau réclamé aux entreprises des contreparties écologiques et sociales aux baisses d'impôts. Selon Laurent Saint-Martin, des "engagements réciproques" pourront être demandés en contrepartie des aides "directes" du plan de relance, examiné en deuxième partie du budget fin octobre. Olivier Dussopt a promis des amendements "accompagnés" ou "déposés" par le gouvernement, en matière d'égalité femmes-hommes, de transition énergétique et d'amélioration du dialogue social.