La CPME s'attend à une très forte hausse des défaillances d'entreprises

François Asselin à Paris, le 17 juillet 2020. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Les défaillances d'entreprises vont bientôt connaître un très fort rebond, a estimé mercredi 28 avril la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), après avoir baissé de 39% en 2020.

"Sur 12 mois glissants à partir du moment où on va commencer à débrancher les mesures de soutien, on estime que la sinistralité peut osciller entre 65.000 et 100.000 défaillances d'entreprises" , a déclaré le président de la CPME, François Asselin sur BFM Business .

En 2020, la Banque de France a recensé un peu plus de 31.000 défaillances d'entreprises, soit environ 20.000 de moins qu'en 2019, en raison des mesures de soutien gouvernementales face à la crise du Covid-19 comme le chômage partiel, les PGE (prêts garantis par l'État) et le Fonds de solidarité, ainsi que grâce à des délais plus longs pour déclarer les situations de cessation de paiement.

Fin des "perfusions" de l'État

Le rattrapage de la baisse des défaillances en 2020, "on va le subir à un moment ou à un autre", selon François Asselin. "Quand les entreprises qui étaient sous perfusion ne vont plus l'être, elles vont péricliter, parce qu'elles vont se retrouver pour certaines d'entre elles en cessation de paiement", a-t-il prédit.

Citant une étude publiée fin mars par le cabinet Altares selon laquelle près de 80% des entreprises défaillantes sont liquidées directement sans passer par la case sauvegarde ou redressement, un taux jamais atteint depuis 20 ans, le président de la CPME estime que cela montre qu' on "a à faire à des entreprises qui sont d'une fragilité extrême".

Face à cette situation, François Asselin a réitéré sa demande que "la dette sociale de l'entrepreneur qui est souvent une dette à titre personnel fasse partie de la liquidation pour qu'on ne vienne pas le rechercher un mois plus tard parfois à renfort d'huissier pour lui demander une dette qu'il ne peut bien sûr pas payer".