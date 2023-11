La couverture du foot en Angleterre, le modèle à suivre ?

Sky Sports microphones ahead of the Premier League match at The City Ground, Nottingham. Picture date: Friday March 17, 2023. - Photo by Icon sport

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football , le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages. Un épisode, un invité, 45 minutes d'entretien, temps nécessaire pour redéfinir votre grille de compréhension.

Deuxième partie de l’entretien avec Darren Tulett , journaliste anglais connu avec l’Equipe du Dimanche sur Canal +, passé depuis à la présentation chez beIN Sports. Après avoir interrogé le rapport au foot outre-Manche et l’avoir mis en parallèle avec celui en France, Edouard et Maxime ont anglé leurs questions autour du traitement journalistique et médiatique. Leurs programmes ont-ils 10 ans d’avance ? Qu’est ce qu’il manque aux émissions françaises pour être aussi bonnes que les Britanniques ? Pourquoi leurs anciens joueurs de foot ou les joueurs passés dans leur championnat comme Thierry Henry sont-ils les meilleurs consultants ? Début de réponse avec « Darren d’Angleterre ».

La couverture média du foot en 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, le modèle à suivre ? …

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com