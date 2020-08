Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La course by Le Tour : Deignan d'un souffle devant Vos Reuters • 29/08/2020 à 12:38









La course by Le Tour : Deignan d'un souffle devant Vos par Pierre Sarniguet (iDalgo) En préambule de la première étape du Tour de France, ce sont les femmes qui ont ouvert le bal sur un parcours de 96 kilomètres autour de Nice. Sur un circuit vallonné, l'élite du cyclisme mondial féminin s'est affrontée. Sur la ligne d'arrivée tracée le long de la Promenade des Anglais, c'est l'anglaise Lizzie Deignan qui s'est imposée avec quelques centimètres d'avance sur Marianne Vos. Cette dernière avait lancé son sprint beaucoup trop tôt et elle s'est faite déborder dans les ultimes mètres de la course. Deignan, championne du monde en 2015 confirme sa bonne forme du moment après sa victoire sur le Grand Prix de Plouay il y a quelques jours. Le podium est complétée par Demi Vollering.

