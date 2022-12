La couronne d'Hugo Lloris

Auteur de plusieurs parades monumentales contre l'Angleterre alors qu'il battait, ce samedi soir, le record de sélections en équipe de France de Lilian Thuram, Hugo Lloris a, quatre ans après une autre prestation majuscule contre l'Uruguay, une nouvelle fois été le point d'équilibre de la qualification des Bleus pour le dernier carré de la Coupe du monde.

La tête encore secouée, les yeux du type tout droit sorti d'un shaker et les jambes encore tremblantes, Hugo Lloris souffle. Le gardien de l'équipe de France peine à rassembler l'intégralité des souvenirs laissés sur la pelouse de l'Al Bayt plus d'une heure plus tôt et ne se souvient même plus exactement comment son troupeau a réussi à échapper à une meute de lions assoifés. Était-ce un corner ? Un centre ? Peu importe : au bout, Olivier Giroud a surgi et c'est bien tout ce qui compte aux yeux d'un homme qui est entré poings en avant dans l'histoire, samedi soir, au Qatar. ", glisse celui qui vient d'effacer le record de sélections de Lilian Thuram des tablettes ." Et sa performance, dans tout ça ? Un instant, Lloris remet les gants : "" Puis, quelque chose s'échappe. "" Et Lloris s'en va, non sans avoir glissé un mot pour son vieil ami Harry Kane, un mec qu'il connaît sur le bout des doigts, qui a fait trembler ses mailles, mais qui a aussi envoyé une balle de prolongation dans le décor. La presse anglaise a voulu déguiser le capitaine du navire français en maillon faible ? Très bien : il a répondu.Comme toujours, Hugo Lloris l'a fait là où il n'a pas besoin de jouer un autre rôle que celui du sauveur - le terrain - et a accepté de fendre l'armure au moment où il se sent le plus à l'aise - après les rencontres, en zone mixte, un endroit où on le sent toujours plus sensible que lorsqu'il doit déballer des kilomètres de phrases pré-construites la veille des matchs, en conférence de presse. Sur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com