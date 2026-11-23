La Cour suprême du Danemark valide les expulsions prévues par la "loi anti-ghettos"

La Cour suprême du Danemark a statué lundi qu'un bailleur de logements sociaux n'avait pas fait preuve de discrimination fondée sur l'origine ethnique en résiliant les baux de 91 familles afin d'éviter qu'un quartier ne soit classé comme "ghetto difficile", validant un pilier du durcissement de la politique migratoire du pays.

La législation dite "loi sur les ghettos", adoptée en 2018, autorise le relogement forcé d'habitants de quartiers à forte concentration de minorités ethniques, dans le cadre de ce que le gouvernement a présenté comme une initiative visant à promouvoir l'intégration.

La Cour de justice de l'Union européenne avait jugé l'année dernière que cette loi pouvait constituer une discrimination fondée sur l'origine ethnique.

Le Danemark a été l'un des premiers pays membres de l'UE à durcir sa politique en matière d'immigration et d'intégration, une tendance qui s'est depuis étendue au sein du bloc. La semaine dernière, Copenhague et quatre autres capitales ont annoncé leur intention d'envoyer les demandeurs d'asile déboutés vers un centre de rétention situé au Rwanda.

Le ministre danois du Logement, Jacob Mark, s'est félicité de la décision de la Cour suprême, affirmant dans un communiqué que la loi "renforce la sécurité, la cohésion sociale et l'intégration". Le Danemark a cessé d'utiliser le terme "ghettos" en 2021.

La Cour suprême a confirmé un jugement rendu en 2022 par une juridiction inférieure dans sept affaires portées devant la justice par des locataires expulsés du quartier de Nojsomhed à Helsingør, au nord de Copenhague.

Elle a estimé que le critère de la loi concernant les "immigrés et descendants de pays non occidentaux" n'était pas discriminatoire et a dit n'avoir reçu aucune preuve indiquant que des groupes ethniques particuliers avaient été lésés.

Eddie Khawaja, avocat des habitants expulsés, a déploré de son côté que la Cour suprême se soit davantage penchée sur la formulation de la loi plutôt que sur la manière dont elle est appliquée sur le terrain.

(Rédigé par Tom Little et Louise Rasmussen ; version française Tangi Salaün, édité par Zhifan Liu)