La Cour des comptes étrille la gestion des plaintes sexuelles par l'Ordre des médecins

Tous les organes ou presque sont défaillants ! À lire le bilan de santé que publie ce lundi la Cour des comptes, aussi bien le Conseil national de l'Ordre des médecins que ses délégations départementales et régionales nécessitent un remède de cheval. Contrôles des compétences des médecins, gestion, supervision des ordres, parité, masse salariale, et même traitement des plaintes à caractère sexuel...Bref, à l'Ordre, règne le désordre, si l'on en croit les sages de la rue Cambon. Des sages manifestement agacés qu'au terme de quatre inspections menées depuis 2000 par différentes juridictions de contrôles, l'Ordre, chargé de missions de service public, reste plus prompt à déménager dans de luxueux locaux qu'à suivre les recommandations, entretenant parfois des pratiques d'un autre temps.Cet état des lieux a été réalisé en 2018 sur les données 2011-2017, et ratisse large : en plus du Conseil national, qui supervise l'Ordre et ses entités locales, 46 conseils départementaux et 24 conseils régionaux ont été radiographiés. Le rapport de 187 pages qui en découle est accablant.Traitement homéopathique des plaintes à caractère sexuel. Mouvement #MeToo et agressions sexuelles par des médecins médiatisées obligent, la Cour a voulu savoir comment l'Ordre des médecins, organisme à vocation notamment disciplinaire, traitait les plaintes des patient(e) s. On en reste pantois. La Cour a ainsi constaté que « plusieurs affaires médiatisées relatives à des viols et agressions sexuelles sur patients ayant conduit à la condamnation pénale de médecins, n'ont pas été traitées, sur le plan ordinal, avec la rigueur nécessaire ».La Cour cite par exemple les procès de deux gynécologues de la région parisienne, d'un généraliste de la région Nord et de plusieurs psychiatres de la Sarthe. Pour l'un des gynécologues, condamné à huit ans de prison en 2014 pour le viol ou l'agression sexuelle de six ...