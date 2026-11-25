La présidente de la Cour des Comptes, Amélie de Montchalin, à Paris le 25 mars 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le fort soutien d'argent public pour développer les formations en apprentissage aurait généré des milliards d'euros de risques d'abus et de fraudes, estime la Cour des comptes, relevant "de facto une faille systémique dans le contrôle de la gestion de ces aides".

"Les risques évidents d’abus et de fraude intentionnelle représenteraient ensemble entre 10 % et 20 % du montant global des dépenses", avance la Cour dans ce rapport présenté mercredi sur "les abus et les fraudes aux aides à l'apprentissage".

"Extrapolés à l’ensemble des dépenses publiques d’aide à l’apprentissage (16 milliards d'euros en 2024), ces montants annuels atteindraient 1,5 milliard d'euros pour les fraudes et jusqu’à 3 milliards d'euros en incluant les abus", chiffre-t-elle, en se basant sur les contrats d'apprentissage en cours au moment de son instruction.

Sa présidente, Amélie de Montchalin, a souligné, lors d'une conférence de presse, qu'il ne s'agit "pas de fraudes avérées mais des risques majeurs qui ne sont pas contrôlés".

"L’apprentissage ne peut pas devenir un moyen de disposer de main-d'œuvre moins coûteuse au détriment de la formation", a-t-elle insisté, soulignant dans l'apprentissage "une politique essentielle et utile pour l’insertion professionnelle des jeunes".

Les principales fraudes mentionnées portent sur un nombre excessif d'apprentis par maître d'apprentissage, des contrats fictifs, avec un apprenti ou une entreprise qui n'existe pas, de l'usurpation d'identité, des formations financées mais non réalisées, une surfacturation des coûts d'apprentissage ou le maintien d'aides après des ruptures de contrats.

Les aides à l'apprentissage, passées au crible de la Cour des comptes concernent à la fois la prise en charge des coûts de la formation par les opérateurs de compétences (Opco), associations finançant la formation professionnelle, et les aides financières aux entreprises pour l'embauche d'apprentis.

Carte des risques de fraude

Relancé à grande échelle par Emmanuel Macron, l'apprentissage, principale forme d'alternance réservée aux moins de 30 ans, s'est envolé ces dernières années, s'étendant à tous les secteurs et à des formations jusqu'à Bac+5. Le nombre total de contrats a doublé et dépasse le million depuis 2023.

Une relance intervenue à grands coups d'aides publiques, qui ont commencé à être rabotées en 2025. L'an dernier, le nombre de nouveaux contrats signés a en conséquence baissé, passant de 879.000 à 847.000. Pour 2027, le gouvernement a prévu un maintien des aides sur fond de chômage des jeunes élevé.

"Ce qui a été privilégié a été la rapidité de la signature des contrats, la rapidité du versement des aides, mais la même rapidité n’a pas été mise à l’œuvre pour prévenir, détecter et traiter les abus et les fraudes", a souligné Amélie de Montchalin.

Mais "depuis les constats de la Cour, il y a déjà beaucoup qui a été fait", défend-on dans l'entourage du ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, estimant que, via les lois contre la fraude de juin 2025 et juin 2026, "on a un essor d'outils fiables d'estimation de la fraude, on la repère mieux, on la sanctionne mieux".

Le projet de loi de finances (PLF) prévoit aussi la "création d’une plateforme nationale de l’alternance pour mieux détecter les abus et fraudes dès la transmission des contrats".

"Il ne faut pas discréditer un écosystème global qui forme plus d'un million de jeunes par an", a plaidé, dans une déclaration à l'AFP, M. Farandou.

La Cour des comptes recommande notamment d'"établir au plus tard fin 2027 une carte des risques de fraude sur toute la chaîne des aides à l'apprentissage" et d'"inclure à partir de 2027 les contrats d'apprentissage dans les contrôles des Urssaf sur les exonérations sociales". "Un cadre commun de traitement des signalements" doit aussi être défini "sans délai".