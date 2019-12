La Cour des comptes dénonce les lacunes de la lutte contre la fraude fiscale

La France est en retard pour évaluer la fraude fiscale dans le pays. Selon les magistrats de la Cour des comptes, la France doit se doter avec une « certaine urgence » d'outils pour avoir des évaluations plus pertinentes alors qu'il existe des mauvais résultats français dans la lutte contre ce phénomène.« La Cour a été sollicitée par le Premier ministre, le 9 mai 2019, en vue de dresser un état des lieux de la fraude fiscale et de son montant en proposant un chiffrage dont la méthode pourrait être reproduite dans l'avenir pour suivre l'évolution du phénomène dans le temps », expliquent les magistrats de la rue Cambon dans un rapport remis ce lundi.Selon la Cour, « la fraude est un phénomène par nature difficile à appréhender. Son périmètre est incertain, cette notion englobant fréquemment en pratique les notions distinctes d'optimisation et d'évasion fiscale. Elle recouvre des pratiques d'ampleur variable, entre les fraudes simples ancrées dans le quotidien et l'évasion fiscale internationale à l'aide de montages off-shore complexes. »Par ailleurs, « les formes de fraude sont en constante évolution, au gré des nouveaux modes de travail, des nouvelles technologies et de l'internationalisation des échanges. À cet égard, le commerce électronique constitue un risque important pour les recettes de TVA et de cotisations sociales, tout comme la fraude au travail détaché. »Pour la Cour, outre son impact négatif « sur le consentement à l'impôt et la perturbation qu'elle entraîne sur le fonctionnement de l'économie, la fraude a des conséquences budgétaires. »La France en retard pour chiffrer la fraude« À la suite des États-Unis, précurseurs en la matière, de nombreux pays ont chiffré la fraude et cherché à calculer l'écart fiscal, c'est-à-dire la différence entre ce qui est recouvré et ce qui est recouvrable. Les méthodes d'estimation diffèrent selon le type d'impôt en cause et ...