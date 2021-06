La Cour des comptes appelle le gouvernement à préciser ses mesures pour rétablir les finances publiques

Selon l'institution, la France sera à la traîne des autres grandes économies européennes en 2024.

La Cour des comptes. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La Cour des comptes s'inquiète du rétablissement des finances publiques du pays. Selon l'institution, la France sera, en 2024, à la traîne des autres grandes économies européennes pour améliorer sa situation en sortie de crise. La Cour des comptes appelle le gouvernement à préciser les efforts attendus sur la dépense.

En prévoyant de ramener son déficit sous les 3% du PIB en 2027 et d'entamer une lente réduction du ratio de dette publique à partir de 2026, le gouvernement a défini une trajectoire "en décalage avec la plupart de nos partenaires européens", constate la Cour dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques. A horizon 2024, le déficit français se situerait à 3,9% du PIB, soit "le plus élevé" des principaux pays de la zone euro, même si ceux de l'Italie, l'Espagne et la Belgique resteraient également supérieurs à 3%. L'Allemagne et les Pays-Bas ont eux l'intention de le ramener "significativement" en dessous de 2% du PIB, souligne la Cour.

Des efforts supplémentaires nécessaires ?

Si ces prévisions dépendent aussi des calendriers différents de sortie des plans de soutien et de relance, reconnaît l'institution, "l'ajustement prévu par le programme de stabilité français serait parmi les plus faibles des grands pays européens", souligne-t-elle. La dette française serait quasi stable entre 2021 et 2024 (autour de 118% du PIB), alors que "les dettes italienne et espagnole reculeraient de plus de 7 points de PIB et que les Pays-Bas et l'Allemagne verraient leur dette reculer d'environ 3 points de PIB", ajoute-t-elle.

En ce qui concerne la France, la Cour constate que le gouvernement prévoit de ramener la croissance des dépenses à 0,7% en volume par an en moyenne entre 2022 et 2027, soit un niveau tout de même "sensiblement plus élevé que celui prévalant avant 2018". Cela signifie malgré tout faire des économies en dépense de près de 9 milliards d'euros par an sur la période. Or, le gouvernement donne de "premières indications sur les orientations (...), mais sans préciser à ce stade les principales mesures", souligne la Cour. Dans son programme, l'exécutif évoque la mobilisation de tous les secteurs de l'administration publique, la réforme des retraites et la fixation d'une règle de dépense.

Par ailleurs, la Cour prévient que l'atteinte de ces objectifs pourrait nécessiter des efforts supplémentaires si la prévision de croissance potentielle ne se réalise pas, celle-ci ayant été jugée "optimiste" par le Haut conseil des finances publiques, ou si la prévision d'inflation du gouvernement, qui "peut paraître élevée", ne se réalisait pas.