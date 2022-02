La Cour des comptes alerte sur les risques de l'après-crise pour l'État actionnaire

La crise sanitaire a eu un coût important pour l'État en tant qu'actionnaire d'entreprises en 2020, a évalué la Cour des comptes dans un rapport publié dimanche, qui identifie des risques à moyen terme et appelle l'État à "actualiser" sa stratégie d'actionnaire.

"Au-delà des coûts constatés en 2020, la crise sanitaire (...) a des conséquences sur les perspectives des entreprises concernées et entraîne des risques de coûts futurs pour l'actionnaire public", estime la Cour des comptes dans ce rapport d'évaluation de la gestion des participations de l'État actionnaire durant la crise.

Plus que pour Bpifrance ou la Caisse des dépôts (CDC), la Cour s'inquiète surtout pour l'Agence des participations de l'État (APE) qui gère l'intervention de l'État dans les grandes entreprises (EDF, Engie, Orange, SNCF, etc.) : "les effets retardés de la crise pour les participations gérées par l'APE pourraient être significatifs", prévient-elle.

La Cour, qui salue la mobilisation "efficace" de l'État actionnaire en 2020, a estimé à 15,5 milliards pour l'année le coût budgétaire de la crise pour l'État lié à son rôle d'actionnaire, dont 2,4 milliards de dividendes non perçus, 9 milliards de recettes en moins sur d'éventuelles cessions, dont celle d'ADP, et 4 milliards d'intervention en capital, (hors augmentation de capital de 4 milliards de la SNCF considérée par la Cour comme non liée à la crise sanitaire).

A cela s'ajoute une perte de patrimoine évaluée à environ 11 milliards d'euros, dont 9,7 milliards pour la seule APE, liées à la baisse de valeur des participations de l'État.

Or, ces coûts ne sont sans doute qu'une première étape, selon la Cour, qui juge que "pèseront" sur l'APE "au-delà de 2020, des besoins de recapitalisation liés à la crise sanitaire".

En effet, certaines entreprises ont "des problèmes plus structurels de rentabilité et de trésorerie". Comme Air France-KLM, qui a dû transformer l'an dernier une avance consentie par l'État en emprunt à durée indéterminé et lancer une augmentation de capital, essentiellement souscrite par l'État.

Déjà critique dans un précédent rapport de 2017 sur la politique de l'État actionnaire, la Cour appelle aujourd'hui clairement ce dernier à "actualiser" sa stratégie, qui repose sur le fait que les cessions de participations par l'APE doivent financer ses prises de participations.

Or la crise réduit les possibilités de cessions dans l'immédiat et la perception de dividendes, tandis que les besoins d'intervention sont "potentiellement très élevés" pour accompagner la transformation énergétique et numérique des entreprises publiques ou la protection d'entreprises stratégiques.

mhc/jbo/LyS