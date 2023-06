information fournie par So Foot • 10/06/2023 à 14:22

La Coupe du monde féminine co-diffusée par M6 et France Télévisions ?

L’effet Hervé Renard se poursuit.

La Coupe du monde féminine devrait bien être diffusée à la télévision française. Alors que le tournoi n’avait toujours pas attiré le moindre diffuseur à un peu plus d’un mois du match d’ouverture, L’Equipe annonce ce samedi que la situation pourrait rapidement se décanter. Selon le quotidien, un duo formé par M6 et France Télévisions pourrait en effet acquérir les droits du Mondial, qui se déroule du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande.…

