La Coupe du monde au Qatar n’est pas vraiment finie

La France est loin d’en avoir terminé avec la Coupe du monde au Qatar. Cette fois, il ne s’agit pas de ruminer une finale perdue ou de juger de la méforme de Lionel Messi depuis son sacre. La justice continue en effet à son rythme d'explorer le rôle de notre gouvernement dans l’attribution de la compétition à l’émirat.

Le Mondial 2022 a été un succès. Pour le Qatar d’abord, qui a clairement remporté son pari – guère risqué – en récoltant les fruits diplomatiques de ses 220 milliards d’investissement. La FIFA et Gianni Infantino triomphent pour leur part, assis sur un imposant magot, et continuent sans frein leur course folle vers l’indécence. Les défenseurs du « foot d’abord » enfin peuvent clouer au pilori les vilains esprits critiques et autres défenseurs des droits humains qui voulaient gâcher la fête. Seulement de petites secousses continuent de faire trembler l’édifice. En France surtout, où la machine judiciaire a été enclenchée avant même le match inaugural. Le Parquet national financier avait ainsi ouvert en 2016 une enquête pour « corruption privée » , « association de malfaiteurs » et « trafic d’influence et recel de trafic d’influence », devenue depuis une information judiciaire.

À table !

Au générique de cette saga, des noms prestigieux : le président de la République de l’époque, Nicolas Sarkozy, et la gloire nationale Michel Platini. Et au milieu, un dîner à l’Élysée le 23 novembre 2010 avec en invité d’honneur le prince héritier Tamim Ben Hamad Al-Thani (aujourd’hui émir), au cours duquel aurait été obtenu le ralliement du boss de l’UEFA à la candidature du pays du Golfe. Un arrangement pour le plus grand bonheur des échanges commerciaux entre la France et l’émirat (prolongés par François Hollande, atteint d’amnésie entre-temps). Davantage que d’enrichissement personnel, le cœur du dossier éclaire les enjeux de fonds, souvent occultés, qui décident de l’attribution d’une Coupe du monde.…

