La Coupe du monde 1990 était-elle vraiment la pire de l'histoire ?

Mises à part, bien sûr, Italie 1934 et Argentine 1978, disputées en pleine dictature, la 14e édition de la Coupe du monde de 1990 en Italie est restée jusqu'à aujourd'hui la plus décriée pour sa laideur dans le jeu et pour sa violence. Le coup d'œil rétrospectif confirme, hélas, ce jugement. Malgré Diego, Gazza, Pixie, Toto, Milla, Klinsi et Valderrama...



Dans l'imaginaire collectif, le mondial 1990 rime avec cartons à gogo, coups bas et jeu dégueulasse. Et il y a des raisons à cela... 8 juin 1990 : Benjamin Massing dézingue Claudio Caniggia, foudroyé en pleine course. Rouge direct ! Après l'expulsion de René Kana-Biyik, les Lions indomptables sont réduits à neuf à la 89... À San Siro, cet Argentine-Cameroun (0-1) inaugural va donner la tonalité agressive, voire violente, de cette 14Coupe du monde qui s'achèvera à Rome par un RFA-Argentine au couteau (1-0), marqué aussi par deux expulsions, celles de Pedro Monzón et Gustavo Dezotti. Deux rouges ! Du jamais-vu en finale de mondial... Autre malaise : tout au long du tournoi, l'hymne argentin a été sifflé et la star Maradona constamment conspuée par un public italien qui se venge en mondovision du titre de champion de Serie A décroché cette saison-là par le Napoli honni de Diego. C'est aussi lors de ce tournoi que l'animosité habituelle des joutes sportives a carrément basculé dans la haine inouïe au cours du 8explosif RFA-Pays-Bas (2-1). Ce sommet du football planétaire a dégénéré au bout de 22 minutes avec les expulsions conjointes de Rudi Völler et de Frank Rijkaard. En plus des insultes réciproques, ce dernier a même craché à deux reprises sur son adversaire... La FIFA avait pourtant instauré pour la première fois le rituel d'avant-match des banderoles au slogan chevaleresque, "fair-play Please".Rétrospectivement, c'était surtout la preuve qu'elle pressentait un jeu dur généralisé durant cette édition vu qu'elle avait rendu les protège-tibias obligatoires pour la première fois dans une Coupe du monde. D'ailleurs, la mascotte vert-blanc-rouge de ce Mondiale 1990 représentait une sorte de pantin démantibulé en segments cubiques et étrangement baptisé, comme... Ou plutôt comme! Au total, 14 cartons rouges seront sortis lors de cet Italia 1990, un record pour une Coupe du monde à 24 équipes. Le Mundial 1986, pourtant viril, n'avait enregistré que 7 cartons écarlates. Si la FIFA avait bien recommandé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com