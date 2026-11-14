La Coupe de France réserve encore des surprises

C’est le retour des petits Poucets qui font tomber les gros poissons. Parce qu’il n’y a pas que la Ligue des nations dans la vie, le septième tour de la Coupe de France bat également son plein, marquant l’entrée en lice des clubs de Ligue 2 . Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs déjà pris la porte. Après Rodez dans l’après-midi, Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et Guingamp ont également pris la porte . L’USBCO est tombée contre Saint-Ouen-l’Aumône, pensionnaire de N2 (0-1) pendant que Dunkerque sombrait face à QRM, symbole du carton plein de la Ligue 3 (0-3). Un peu plus tard, les Bretons n’ont pas non plus trouvé la faille à Lannion, finalement éliminés aux tirs au but (0-0, 4-3).

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TB pour SOFOOT.com