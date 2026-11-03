La Coupe d'Asie de football en Arabie saoudite reportée de plusieurs mois

La Coupe d'Asie des nations de football, qui devait avoir lieu en janvier-février prochain en Arabie saoudite, a été reportée la fin de l'année 2027 en raison des attaques houthies contre le royaume, a annoncé mardi la Confédération asiatique de football.

Le tournoi, qui réunit 24 équipes, aura lieu du 23 décembre 2027 au 21 janvier 2028 compte tenu des "circonstances exceptionnelles découlant de l'évolution de la situation dans la région, notamment d'importantes difficultés logistiques et des perturbations dans les déplacements".

La question d'un report se posait avec d'autant plus d'acuité depuis l'attaque menée par les rebelles chiites yéménites le mois dernier contre l'aéroport international de Ryad, qui a fait 12 morts et plus de 300 blessés.

(Aadi Nair à Bangalore, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)