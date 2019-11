La côte est de l'Australie confrontée à des incendies hors normes

Des conditions « catastrophiques » alimentent près de 80 brasiers dans les régions les plus peuplées du pourtour de Sydney, dans le sud-est de l'île.

Les habitants de Sydney se sont réveillés, mardi 12 novembre au matin, avec une odeur âcre dans l'air sec et un manteau de fumée enveloppant leur métropole. La veille au soir, l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud était placé en état d'urgence en raison de la violence des dizaines de feux de forêt qui menacent près de 6 millions d'habitants dans cet Etat le plus peuplé du pays. « Cela peut potentiellement être la semaine la plus dangereuse pour les feux de brousse que cette nation a jamais observée », a averti le ministre de la police et des services d'urgence de l'Etat, David Elliot, à propos de cette nouvelle série de feux débutée vendredi sur la côte est australienne.

Le niveau de danger d'incendie est qualifié de « catastrophique » par les pompiers de Nouvelle-Galles du Sud, qui font face à la combinaison de températures élevées, dépassant les 30 degrés en ce printemps sec, et de rafales de vent allant jusqu'à 80 km/h, augurant du pire. Pas moins de 78 foyers étaient répertoriés mardi après-midi, dont à peine la moitié sous contrôle. Une cinquantaine de foyers étaient aussi répertoriés dans l'Etat voisin du Queensland, sur le flanc nord-est de l'île-continent, notamment aux abords de la capitale de l'Etat, Brisbane. Les dégagements de fumée sont si conséquents qu'ils sont repérables sur les images satellites. Ces traînées sont même visibles jusqu'aux côtes de la Nouvelle-Calédonie voisine, à 1 800 kilomètres de là.

Trois morts durant le week-end

