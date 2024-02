information fournie par So Foot • 11/02/2024 à 23:27

La Côte d’Ivoire remporte sa troisième CAN !

Dominatrice tout au long de la finale de sa CAN, la Côte d'Ivoire a réussi à renverser le Nigeria (1-2), après avoir été menée, pour s'offrir un troisième sacre dans la compétition. Un miracle rendu possible par un nouveau but décisif de Sébastien Haller, au bout d'un parcours complètement fou pour le pays hôte.

Nigeria 1-2 Côte d’Ivoire

Buts : Troost-Ekong (38 e ) pour le Nigeria // Kessié (62 e ) et Haller (81 e ) pour la Côte d’Ivoire

L’histoire était déjà tellement incroyable, le parcours tellement hallucinant, que les choses ne pouvaient pas s’arrêter sur autre chose qu’un sacre. Après avoir concédé deux défaites en phase de poules, après s’être retrouvée au bord de l’élimination, après avoir été repêchée contre toute attente parmi les meilleurs troisièmes, après avoir perdu son sélectionneur, après avoir battu le Sénégal aux tirs au but, après avoir renversé le Mali à l’arraché, la Côte d’Ivoire a décroché sa troisième Coupe d’Afrique des nations, ce dimanche en finale face au Nigeria.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com