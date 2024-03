information fournie par So Foot • 27/03/2024 à 10:50

La Côte d’Ivoire et Guéla Doué éteignent l’Uruguay de Marcelo Bielsa

Émerse Faé > Marcelo Bielsa.

Lens accueillait une rencontre de prestige ce mardi, avec un match amical entre la Côte d’Ivoire et l’Uruguay organisé à Bollaert devant 8 000 spectateurs. Les champions d’Afrique en titre ont fait honneur à leur statut en arrachant la victoire en fin de rencontre, grâce à une très jolie reprise de volée de Guéla Doué, entré en jeu une minute plus tôt. Le premier but avec les Éléphants pour le défenseur rennais, qui découvrait la sélection A en ce mois de mars.…

