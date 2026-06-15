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La Côte d'Ivoire et Amad Diallo font plier l'Équateur
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 03:18

La Côte d'Ivoire et Amad Diallo font plier l'Équateur

La Côte d'Ivoire et Amad Diallo font plier l'Équateur

Chers lève-tôt, vous avez raté un super match. La Côte d'Ivoire et l'Équateur ont livré un joli combat, ce dimanche soir, dont les Éléphants sont sortis vainqueurs grâce à un but tardif d'Amad Diallo, un copié-collé de celui de la gagne face aux Bleus. Les Ivoiriens ont réussi leur retour en Coupe du monde.

Côte d’Ivoire 1-0 Équateur

But : A. Diallo (90 e ) pour les Éléphants

Les matchs amicaux pour se préparer à une Coupe du monde servent à quelque chose. C’est la leçon à tirer, entre autres, de ce match plaisant à souhait entre la Côte d’Ivoire et l’Équateur. Les Éléphants ont fait CRTL C + CTRL V (copié-collé pour les galériens en raccourcis clavier) du but de la gagne contre l’équipe de France pour faire plier la Tri et éviter le premier 0-0 du Mondial dans une rencontre qui méritait bien un pion. Cette fois, ce n’était pas Guela Doué au centre, mais Wilfried Singo après un déboulé monstrueux. À la conclusion, Amad Diallo : le mister clutch de la Côte d’Ivoire a remis ça, du gauche, pour faire exploser tout un peuple, offrir la victoire à son équipe et rapprocher ce beau monde des seizièmes de finale. Une bien belle manière de faire son retour en Coupe du monde, douze ans plus tard.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

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