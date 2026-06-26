 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Côte d’Ivoire bat péniblement Curaçao et s’offre une qualification historique
information fournie par So Foot 26/06/2026 à 01:06

La Côte d’Ivoire bat péniblement Curaçao et s’offre une qualification historique

La Côte d’Ivoire bat péniblement Curaçao et s’offre une qualification historique

Titularisé sur le front de l’attaque ivoirienne, Nicolas Pépé a parfaitement rempli sa mission en inscrivant un doublé qui permet à la Côté d’Ivoire de se qualifier pour les seizièmes de finale. Une première historique pour les Éléphants qui n’avaient jamais passé les poules. Mais les joueurs d’Émerse Faé ont encore trop galéré à tuer le match.

Curaçao 0-2 Côte d’Ivoire

Buts : Pepé (7 e , 64 e ) pour les Éléphants

Il y a eu 2006, puis 2010, puis 2014 et enfin, 2026. La différence entre cette année-ci et les trois précédentes, c’est que la Côte d’Ivoire a réussi à sortir de sa poule de Coupe du monde. Au terme d’un match maîtrisé face au petit Poucet curacien officiellement éliminé, les Éléphants terminent deuxièmes du groupe B. Deux victoires et une défaite rageante contre l’Allemagne, il y a de quoi se réjouir… et encore pas mal de boulot à fournir.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mostafa Mohamed sèche la reprise avec Nantes
    Mostafa Mohamed sèche la reprise avec Nantes
    information fournie par So Foot 26.06.2026 03:46 

    On repart sur les chapeaux de roues ! Adepte des controverses extrasportives, Mostafa Mohamed refait des siennes . D’après les informations de Ouest-France , l’attaquant égyptien aurait tout simplement séché la reprise du FC Nantes mercredi . Mais où est Mostafa ... Lire la suite

  • Les Pays-Bas ponctuent leur soirée parfaite d’un record mondial
    Les Pays-Bas ponctuent leur soirée parfaite d’un record mondial
    information fournie par So Foot 26.06.2026 03:40 

    Rappelle toi la finale du Mondial 2010… Bah bien sûr qu’ils s’en rappellent les Oranje . Non pas qu’ils aient perdu une finale de Coupe du monde, quand t’en perds trois tu ne comptes plus, non, c’est surtout parce que c’est un souvenir qui leur paraît aujourd’hui ... Lire la suite

  • Emerse Faé réagit aux propos de Bastian Schweinsteiger
    Emerse Faé réagit aux propos de Bastian Schweinsteiger
    information fournie par So Foot 26.06.2026 03:32 

    Une digne correction. Alors que la Côte d’Ivoire a décroché une qualification historique en battant Curaçao (0-2), Emerse Faé a tenu à répondre aux propos de Bastian Schweinsteiger . Le champion du monde 2014 a balancé que le « football africain parfois peu orthodoxe, ... Lire la suite

  • Le Japon et la Suède filent vers les seizièmes main dans la main
    Le Japon et la Suède filent vers les seizièmes main dans la main
    information fournie par So Foot 26.06.2026 03:25 

    Au terme d'un match longtemps fait pour les insomniaques, le Japon et la Suède se sont séparés sur un score de parité qui fige les positions au classement (1-1). Les superbes buts de Maeda et Elanga auront secoué le cocotier mais tout le monde repart copain et ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank