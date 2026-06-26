La Côte d’Ivoire bat péniblement Curaçao et s’offre une qualification historique

Titularisé sur le front de l’attaque ivoirienne, Nicolas Pépé a parfaitement rempli sa mission en inscrivant un doublé qui permet à la Côté d’Ivoire de se qualifier pour les seizièmes de finale. Une première historique pour les Éléphants qui n’avaient jamais passé les poules. Mais les joueurs d’Émerse Faé ont encore trop galéré à tuer le match.

Curaçao 0-2 Côte d’Ivoire

Buts : Pepé (7 e , 64 e ) pour les Éléphants

Il y a eu 2006, puis 2010, puis 2014 et enfin, 2026. La différence entre cette année-ci et les trois précédentes, c’est que la Côte d’Ivoire a réussi à sortir de sa poule de Coupe du monde. Au terme d’un match maîtrisé face au petit Poucet curacien officiellement éliminé, les Éléphants terminent deuxièmes du groupe B. Deux victoires et une défaite rageante contre l’Allemagne, il y a de quoi se réjouir… et encore pas mal de boulot à fournir.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com