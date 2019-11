La Corée du Sud renvoie au Nord deux marins accusés de 16 meurtres

Les deux pêcheurs nord-coréens auraient tué l'équipage de leur navire avant de fuir.

Pour la première fois de son histoire, la Corée du Sud a expulsé vers leur pays des ressortissants nord-coréens. Jeudi 7 novembre au « village de la trêve » de Panmunjom, point de contact entre les deux Corées au cœur de la zone démilitarisée les séparant, les autorités du Sud ont livré au Nord deux pêcheurs soupçonnés du meurtre de seize marins et officiers. Les assassinats auraient eu lieu à bord du bateau sur lequel ils ont été arrêtés, le 2 novembre, par les gardes-côtes du Sud, en mer du Japon.

Les qualifiant de « dangereux criminels », Séoul a estimé qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de la protection de la législation sud-coréenne sur les réfugiés nord-coréens. Interrogé sur la rapidité de la décision prise, le ministre de l'unification, Kim Yeon-chul, a expliqué qu'ils avaient exprimé une intention de faire défection, mais que leurs déclarations manquaient de consistance. « Le gouvernement a décidé de les expulser car ils ont commis un crime grave, non politique, et n'étaient de ce fait pas susceptibles de profiter de la protection de la loi, a ajouté le porte-parole du ministère, Lee Sang-min. Nous estimons également qu'ils auraient représenté une menace pour la vie et la sécurité de nos concitoyens s'ils avaient été intégrés à la société. »

Les enquêteurs ont appris l'histoire des deux hommes au fil de plusieurs journées d'interrogatoire. Les pêcheurs sont partis à la mi-août du port de Kimchaek, dans la province du Hamgyong du Nord (nord-est de la Corée du Nord), pour une campagne de pêche aux encornets.

