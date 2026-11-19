La Corée du Sud passe la barre des 1.000 milliards de dollars d'exportations

( AFP / JUNG YEON-JE )

La Corée du Sud a passé jeudi pour la première fois le cap des 1.000 milliards de dollars d'exportations depuis le début de l'année, grâce notamment au boom de l'IA, a annoncé le ministère du Commerce.

Le pays, qui avait enregistré 700 milliards d'exportations pour l'ensemble de l'année 2025, n'avait auparavant jamais atteint la marque des 1.000 milliards. Seuls la Chine, les États-Unis et l'Allemagne l'ont passée cette année.

La Corée du Sud abrite deux des trois principaux fabricants mondiaux de puces à haute capacité pour l'intelligence artificielle (IA), Samsung Electronics et SK hynix.

"Les semi-conducteurs et les ordinateurs ont été le moteur de la hausse générale des exportations, tirés par la hausse des investissements dans l'IA par les grandes entreprises de la tech", s'est félicité le ministère dans un communiqué.

Les secteurs des produits de beauté et de l'industrie pharmaceutique ont eux aussi atteint des "sommets historiques" à l'export, a précisé le ministère.

Et malgré les perturbations entraînées par la guerre au Moyen-Orient, des secteurs plus traditionnels comme les produits pétroliers, la construction navale ou encore les téléviseurs ont également atteint des records.

Au total, la Corée a vu son volume d'exportations en valeur nominale multiplié par 10.000 depuis qu'il avait passé la barre des 100 millions de dollars en 1964, a relevé le ministère.

Le Premier ministre Lee Jae Myung a inscrit au budget 2027 un doublement des investissements pour les semi-conducteurs, l'IA et la robotique, à 16 milliards de dollars.

En juin, Samsung et SK hynix avaient pour leur part annoncé plus de 3.500 milliards de dollars d'investissements dans leur pays.

La flambée de la demande mondiale pour les puces à haute capacité a entraîné une pénurie mondiale de ces composants, propulsant les bénéfices des fabricants sud-coréens à des niveaux sans précédent.

Le gouvernement a annoncé vouloir créer l'an prochain un "Fonds d'avenir" doté de 122 milliards de dollars issus de la manne fiscale tirée de cette croissance.

Remerciant jeudi ses concitoyens pour la performance réalisée, M. Lee a souligné la nécessité de convertir les profits actuels en "croissance durable".

"Nous améliorerons la compétitivité de nos industries de base et créerons les moteurs de croissance de l'avenir, notamment dans l'IA et les biotechnologies", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le gouvernement entend également promouvoir les exportations de "K-beauty" et de "K-food" - les produits de beauté et alimentaires sud-coréens -, a souligné le dirigeant.