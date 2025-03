La Corée du Sud lutte contre des feux de forêt meurtriers

Des feux de forêt se propagent le long des pentes des montagnes à Uiseong, en Corée du Sud, le 24 mars 2025 ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

Des feux de forêt parmi les pires de l'histoire sud-coréenne ravagent mardi le sud-est du pays, où un temple bouddhique ancien a été réduit en cendres et un village classé au patrimoine mondial de l'Unesco a reçu l'ordre d'évacuer.

Plus d'une dizaine de départs de feu se sont déclarés au cours du week-end dans le pays, tuant quatre personnes et ravageant des milliers d'hectares, selon le ministère de la Sécurité. Des incendies difficiles à circonscrire du fait d'un temps sec et venteux, et qui ont conduit les autorités à faire transférer des milliers de détenus.

"Les feux de forêt ont jusqu'à présent touché quelque 14.694 hectares, et les dégâts continuent de s'accroître", a déclaré mardi matin le ministre intérimaire de l'Intérieur et de la Sécurité, Ko Ki-dong.

En prenant en compte la superficie totale touchée par ces multiples incendies, cela équivaut au troisième plus grave feu de forêt de l'histoire sud-coréenne. Le plus important remonte à avril 2000 sur la côte est où 23.913 hectares avaient été ravagés.

"Des vents forts, le temps sec et la brume entravent le travail des pompiers", a ajouté le ministre lors d'une réunion, précisant que le gouvernement mobilisait "toutes les ressources disponibles".

Carte de Corée du Sud montrant les foyers d'incendie actifs au cours des dernières 24h, selon les données de la Nasa (Modis, Viirs) au 25 mars à 14h45 GMT ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Des milliers de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer et Séoul a déclaré l'état d'urgence dans quatre régions, invoquant "les dégâts importants causés par des feux de forêt simultanés à travers le pays".

Environ 3.500 détenus ont été transférés hors de danger des établissements pénitentiaires de la province de Gyeongsang du Nord, a déclaré un responsable du ministère de la justice à l'AFP.

Mardi soir, les habitants du village traditionnel Hahoe (est) ont reçu un message d'alerte des autorités locales leur demander d'"évacuer immédiatement", un feu se déplaçant en direction du site touristique classé par l'Unesco.

Des habitants évacués de leurs maisons en raison des feux de forêt, installés dans le gymnase de l'école élémentaire de Sinsung à Andong, en Corée du Sud, le 25 mars 2025 ( AFP / Yasuyoshi CHIBA )

Fondé au 14-15e siècle, le village clanique historique de Hahoe est considéré comme représentatif de la culture confucéenne aristocratique et configuré selon l'Unesco pour tirer une nourriture à la fois physique et spirituelle de ses paysages de montagnes, d'arbres et d'eau.

A Uiseong, dans l'est du pays, brume et fumée emplissent le ciel, ont constaté des journalistes de l'AFP. L'agence nationale en charge des forêts a indiqué que l'incendie d'Uiseong était contenu à 55% mardi matin.

Evolution du nombre cumulé d'hectares brûlés en Corée du Sud depuis le début de l'année 2025, et comparaison avec la moyenne, le minimum et le maximum de 2012 à 2024 ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

En matinée, l'AFP a vu des ouvriers du temple Gounsa, un site historique millénaire d'Uiseong, tenter de déplacer des objets historiques et recouvrir des statues bouddhiques pour les protéger d'éventuels dégâts.

Mais plusieurs heures plus tard, un responsable de l'autorité oeuvrant pour le patrimoine national a indiqué à l'AFP que le temple avait entièrement brûlé.

"C'est vraiment déchirant et douloureux de voir de précieux temples vieux de plus de mille ans être perdus", a regretté auprès de l'AFP un moine, Deung-woon.

- Air sec -

Plus de 6.700 pompiers sont déployés pour lutter contre les différents feux, selon le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, les deux cinquièmes des effectifs se trouvant dans la zone d'Uiseong.

Des ouvriers recouvrent une statue de Bouddha d'un tissu et d'une couverture retardant les flammes au temple Gounsa, le 25 mars 2025 à Uiseong, en Corée du Sud ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

Plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes, comme les canicules et les précipitations intenses, ont un lien établi avec le changement climatique.

D'autres, comme les feux de forêt, les sécheresses, les tempêtes de neige et les tempêtes tropicales peuvent être causés par une multiplicité de facteurs.

Dans la région de Gyeongsang du Nord, où se situe Uiseong, "l'air est extrêmement sec et des vents forts y soufflent", a décrit un responsable de l'agence météorologique locale. "Même une petite étincelle pourrait provoquer rapidement un important feu de forêt", a-t-il ajouté.

Un hélicoptère largue de l'eau face à la menace d'un incendie de forêt progressant vers le temple de Gounsa, à Uiseong, le 25 mars 2025 en Corée du Sud ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

"On pense que le feu de forêt a été causé par un individu venu sur une tombe familiale qui y a accidentellement" provoqué le départ de feu, a déclaré le Premier ministre sud-coréen et président par intérim Han Duck-soo lors d'une réunion gouvernementale mardi.

"La plupart des feux de forêt sont le fruit de la négligence", a-t-il ajouté, invitant la population à "suivre strictement les consignes de prévention" anti-incendie.

Outre la Corée du Sud, le Japon voisin connaît plusieurs incendies. Au début du mois, le Japon a enregistré le pire feu de forêt en plus de 50 ans, celui-ci y ayant ravagé environ 2.900 hectares et tué au moins une personne.