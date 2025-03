La Corée du Sud lutte contre des feux de forêt meurtriers

Une personne répand de l'eau sur son matériel agricole pour l'empêcher de brûler, à proximité des flammes, le 24 mars 2025 à Uiseong en Corée du Sud ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

Des feux de forêt meurtriers progressent en Corée du Sud, rapportent les autorités mardi, affirmant lutter contre des incendies parmi les pires de l'histoire du pays, difficiles à contenir du fait d'un temps sec et venteux.

Plus d'une dizaine de brasiers différents se sont déclarés au cours du week-end en Corée du Sud, tuant quatre personnes et faisant brûler des milliers d'hectares, selon le ministère de la Sécurité.

"Les feux de forêt ont jusqu'à présent touché quelque 14.694 hectares, et les dégâts continuent de s'accroître", a exposé le ministre intérimaire de l'Intérieur et de la Sécurité, Ko Ki-dong.

En prenant en compte ce total des hectares touchés par ces multiples incendies, cela équivaudrait au troisième plus grave feu de forêt de l'histoire sud-coréenne. Le plus important est survenu en avril 2000 sur la côte est, où il a ravagé 23.913 hectares.

Plus de 3.000 personnes ont été évacuées vers des abris et au moins 11 personnes ont été gravement blessées, a décrit M. Ko.

"Des vents forts, le temps sec et la brume entravent le travail des pompiers", a ajouté le ministre lors d'une réunion.

Un feu de forêt, le 24 mars 2025 à Uiseong en Corée du Sud ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

A Uiseong, dans l'est du pays, brume et fumée emplissent le ciel, ont constaté des journalistes de l'AFP. L'équipe a vu des ouvriers tenter de déplacer des objets historiques d'un temple et de recouvrir des statues bouddhiques pour les protéger d'éventuels dégâts.

L'agence nationale en charge des forêts a indiqué que l'incendie d'Uiseong était contenu à 55% mardi matin, contre 60% plus tôt.

Plus de 6.700 pompiers sont déployés pour lutter contre les différents feux, selon le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, les deux cinquièmes des effectifs se trouvant dans la zone d'Uiseong.

Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence dans quatre régions, invoquant "les dégâts importants causés par des feux de forêt simultanés à travers le pays".

Plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes, comme les canicules et les précipitations intenses, ont un lien établi avec le changement climatique.

D'autres, comme les feux de forêt, les sécheresses, les tempêtes de neige et les tempêtes tropicales peuvent être causés par une multiplicité de facteurs.